Une journée d’intense réflexion et de remise en question s’est écoulée depuis la désillusion belge dans les rues de Louvain. Entre les piques de bonne guerre lancées par nos voisins et l’analyse de certains, les coureurs déçus ont dû tourner la page et se focaliser sur les derniers objectifs de la saison.

Malgré son manque de forme dimanche, Wout Van Aert reste l’un des principaux candidats à la victoire dans le Vélodrome de Roubaix. Le Campinois doit se remettre d’aplomb pour espérer succéder à Philippe Gilbert. Mais parfois, les blessures mentales sont plus difficiles à soigner que les pépins physiques. À quel point le vice-champion du monde du chrono aura-t-il été touché dans son amour-propre à Louvain ? Sera-t-il de retour à son meilleur niveau pour affronter les pavés ? Un deuxième monument comme lot de consolation ? Plusieurs interrogations habitent les débats autour du coureur de Herentals.