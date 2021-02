Le vortex qui souffle actuellement sur tout notre pays n’a pas gelé les ambitions ou la motivation de Julien Vermote. Sans contrat depuis le 31 décembre et la fin de son bail chez Cofidis, le Flandrien s’est offert jeudi après-midi une sortie de plus de deux heures et demie dans un froid polaire après avoir sué durant soixante minutes sur son home-trainer en matinée.