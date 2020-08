On a l’impression que cela fait des années qu’il est là, Wout Van Aert. Car cela fait longtemps que son nom résonne dans le monde du cyclocross sur la scène internationale. Depuis la catégorie des juniors. Mais il n’a que 25 ans. Et un très bel avenir devant lui. Car de grande promesse pour les classiques sur route, il est passé au statut de champion. Après avoir dominé, en force, des Strade Bianche rendues très éprouvantes par la canicule, il s’est imposé à Milan-Sanremo, samedi.

En une semaine, il a remporté sa première classique et son premier monument. Des premières qui en appellent d’autres. Car en plus de sa force physique, il fait preuve désormais d’une maîtrise tactique qui lui faisait défaut ces dernières années. Le triple champion du monde de cyclocross avait régulièrement tendance à trop en faire, à rouler constamment, comme dans les labourés, alors que la particularité de la route est de savoir gérer sa force et son coup de pédales sur des épreuves bien plus longues.

(...)