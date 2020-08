Après le Giro et les classiques, le Tour en saura plus sur ses prétendants ce lundi Cyclisme Nicolas Christiaens © AFP

Bernal, Pinot, Froome et dans une moindre mesure Lopez, Bardet et Sivakov s'offrent un test grandeur nature, ce lundi, dans les Pyrénées, à moins d'un mois du Tour de France.



Le confinement et l'arrêt de la compétition ont semé le doute. Dans un sport où tout peut très vite basculer, quel serait l'état de forme des principaux membres du peloton à la reprise ? Jeudi dernier, Remco Evenepoel a mis les choses au clair: il sera bel et bien le favori du Giro. Derrière lui, Landa est apparu plus en forme que son ex-équipier Carapaz. Samedi, Wout Van Aert a prouvé qu'il était prêt pour Milan-Sanremo et qu'il le sera sans doute tout autant pour les classiques d'octobre, pendant que Julian Alaphilippe, Mathieu van der Poel et Philippe Gilbert, entre autres, devront trouver un autre terrain de jeu pour se rassurer en vue des principales échéances.



Paradoxalement, ce sont les principaux favoris du Tour de France qui sont les derniers à entrer en action.



(...)