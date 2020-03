ASO veut se donner le temps d’évaluer l’évolution de la pandémie avant de prendre une éventuelle décision quant à son épreuve.

Si les années bissextiles sont traditionnellement synonymes d’un triptyque estival Foot-Tour-JO pour tous les amateurs de sports, 2020 a pris une tout autre tournure ces derniers jours. Après les reports de l’Euro et des Jeux olympiques à 2021, la Grande Boucle reste à ce jour le seul événement d’envergure planétaire toujours programmé à sa période initiale (du 27 juin au 19 juillet). Une position singulière qui ne devrait pas changer dans les prochains jours au sein des bureaux d’ASO, la société organisatrice de la plus grande course cycliste du calendrier.

(...)