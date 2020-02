La ferveur autour de Remco Evenepoel s’est emparée du pays il y a un peu plus d’un an et demi, au moment où le prodige de Schepdaal remportait haut la main ses premiers titres chez les juniors.



Son triomphal passage chez les professionnels, l’année dernière, avait ensuite amplifié le phénomène. Et le début de cette saison n’a bien entendu pas enrayé l’incroyable engouement autour du coureur de Schepdaal.



“Les demandes d’adhésion à notre fan-club sont assez cycliques. Déjà l’année dernière cela explosait chaque lendemain de bon résultat. Nous avons débuté l’année avec 20 % de membres en plus par rapport à 2019. Et là, les demandes continuent d’affluer”, assure Fabien Rouzé, président de la branche hennuyère du fan-club de Remco Evenepoel. (...)