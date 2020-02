Le Colombien a fait coup double, ce samedi, au sommet du Col d’Eze.

Il a le sourire, Nairo Quintana. Il ne quitte plus les podiums. Après avoir terminé deuxième et quatrième des Championnats de Colombie du contre-la-montre et de route, celui qui avait marqué la saison des transferts par son arrivée chez Arkea-Samsic a remporté l’étape reine, au Mont Ventoux, et le classement final du Tour de la Provence.

(...)