Comme celles du WorldTour, les formations procontinentales sont touchées par la crise du Covid-19 et ses répercussions financières. C’est ce qui explique en partie le retard pris par le bouclage de tous les noyaux et le nombre souvent restreint de transferts. Pourtant, traditionnellement, les formations de D2 subissent de grands bouleversements d’effectif, les meilleurs et les plus prometteurs éléments partant généralement vers le WorldTour, tandis que ceux qui ont touché leurs limites ne restent pas chez les professionnels.