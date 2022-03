Après avoir manqué Milan-Sanremo, Caleb Ewan a aussi déclaré forfait pour Bruges-La Panne et Gand-Wevelgem, deux classiques WorldTour prévues mercredi et dimanche, a indiqué la formation Lotto Soudal lundi.

L'Australien n'est toujours pas remis d'une grippe intestinale. Mercredi, à Bruges-La Panne, Lotto Soudal comptera sur Arnaud De Lie, vainqueur du Trofeo Palma et du GP Monséré, Jasper De Buyst, Brent Van Moer, Florian Vermeersch et les Allemands Michael Schwarzmann et Rüdiger Selig.