Remco Evenepoel ne pourra jamais dire qu’il ne dispose pas d’un soutien à la hauteur de son énorme potentiel. Au fil du temps, le prodige brabançon a pu s’appuyer sur une véritable équipe. Entre ses équipiers, tous les gens qui travaillent pour Deceuninck-Quick Step et son entourage privé, ils sont, aujourd’hui, une grosse trentaine à prendre soin de lui. Bien sûr, certains occupent une place beaucoup plus importante que d’autres et forment ce que l’on peut appeler le "Team Remco". Tous ne sont pas en Italie, l’accès au Wolpack demeurant très compliqué à cause des mesures sanitaires. On s’est penché sur le noyau dur qui gère au quotidien les intérêts du coureur de 21 ans.