Favori n°1 à sa propre succession, Wout Van Aert n’a pas failli. Le Campinois a prolongé son titre de champion de Belgique du contre-la-montre, sur la base aérienne de Coxyde et autour. En tête dès le premier point de chronométrage, où il devançait Victor Campenaerts de 16 secondes, le coureur de Jumbo-Visma a maintenu son avantage tout au long de la course (26 secondes au point intermédiaire suivant) pour finalement s’imposer avec une demi-minute d’avance sur le recordman de l’Heure. En l’absence malheureuse de Remco Evenepoel et d’Yves Lampaert, seul le coureur de NTT a maintenu le suspense. Thomas De Gendt, finalement quatrième, a confirmé qu’il reste le plus imprévisible des coureurs, capable d’exploits phénoménaux, mais aussi de moins bonnes performances, d’autant plus lorsqu’on le cite parmi les favoris.

(...)