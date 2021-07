À 22 ans, le Slovène Tadej Pogacar peut déjà se vanter de présenter un fabuleux CV : deux Tour de France (et 6 étapes), un Liège-Bastogne-Liège et une médaille olympique à Tokyo entre autres. Et du côté de sa formation UAE Team Emirates, on ne veut pas voir partir cette pépite.

Pogacar a donc signé un nouveau contrat avec la formation du Golfe, jusqu'en 2027. Un contrat de six ans assez exceptionnel dans le monde du cyclisme où la plupart des bails ne durent qu'une à deux saisons. Le Slovène possédait en réalité déjà un contrat jusqu'en 2026, qui a été prolongé d'une année supplémentaire mais devient dès lors le coureur avec le plus long contrat actuel dans le peloton. À titre de comparaison, le contrat de Remco Evenepoel chez Deceuninck-Quick Step court jusqu'en 2026.

"Je suis très content de rester dans cette équipe pour les prochaines années", a réagi Pogacar dans le communiqué de son équipe, "Je m'y sens à la maison, comme dans une grande famille. Je suis déjà excité pour les années futures avec espérons-le encore plus de succès pour moi et l'équipe."