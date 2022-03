Ilan Van Wilder a abandonné le Tour de Catalogne à la suite de sa chute lors de la 5e étape. Son équipe Quick Step-Alpha Vinyl l'a annoncé samedi. Le coureur de 21 ans a chuté vendredi, à l'approche du sprint de la 5e étape finalement remporté par son coéquipier Ethan Vernon. Van Wilder était arrivé 14e et 17e des 3e et 4e étapes. Plus tôt dans la saison, il avait été écarté après une infection au coronavirus.

Samedi, le peloton parcourra 168,6 kilomètres entre Salou et Cambrils. Deux ascensions de 2e catégorie et une de 1re catégorie les attendent. Avant son abandon, Van Wilder était 16e du classement général, à 1:08 du leader portugais Joao Almeida. La dernière étape aura lieu dimanche.