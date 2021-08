Arctic Race: un maillot viking pour récompenser le meilleur coéquipier Cyclisme Benjamin Sinot Au terme de la première étape, c’est le Français Thomas Champion qui a remporté cette tunique spéciale. © D.R.

Le décor est idyllique dans la zone de départ de Nordkjosbotn. Au fil des minutes, chaque acteur de la course se présente sur le podium pour la traditionnelle présentation des équipes. Tour à tour, les porteurs des maillots distinctifs bénéficient d’applaudissements plus fournis. Évidemment, à l’applaudimètre, Markus Hoelgaard, vainqueur de la première étape à Tromso, et porteur de la tunique de leader, se distingue.



Pourtant, quelques minutes plus tôt, c’est un autre maillot qui retient l’attention de divers observateurs, présents dans le Nord de la Norvège : celui du « viking », tenue remise au meilleur équipier pour sa dévotion, son courage et son sens du collectif. Une récompense qui, pour certains, pourrait paraître anodine, mais qui pour d’autres permet de passer de l’ombre à la lumière le temps d’une journée.



Choisi par le grand public au terme de la première étape autour de Tromso, Thomas Champion s’est vu remettre ce maillot distinctif avant le départ de la deuxième étape. « Quoi qu’il arrive, porter un maillot différent, c’est toujours plaisant, commente le Français. Lorsqu’il récompense le travail de l’ombre, évidemment, cela est savoureux. Il y a toujours un ou deux leaders dans une équipe pour qui on se sacrifie, c’est bien également que les équipiers soient mis en avant. On a tous nos rôles définis, c’est comme ça, mais il faut avouer qu’endosser ce genre de tunique est motivant à continuer de la sorte. »



On peut légitimement se demander si ce genre de démarche ne pourrait pas voir le jour sur des compétitions d'un autre calibre. Imaginez si Tim Declercq ou Michael Morkov, deux lieutenants exemplaires chez Deceuninck-Quick Step, pouvaient être reconnus à leur juste valeur chaque jour du Tour de France… Il est fort à parier qu’ils monteraient sur le podium à plusieurs reprises. « Ce serait une belle idée, en effet, souligne le coureur de Cofidis. On voit généralement les mêmes coureurs à l’avant pour leurs leaders lors des grandes épreuves. Mais je pense qu’en interne, ils sont récompensés comme il le faut. Si le leader est correct, généralement, il fait un geste en leur faveur. »



Particularité de cette édition 2021, le premier porteur s’appelle Champion. Une situation plutôt cocasse. « C’est vrai. Il faut s’habituer à porter ce nom, mais normalement, on le vit bien. On se fait charrier par les collègues, et il faut assumer derrière. De plus, cette année, le maillot est aux couleurs de la France. Le temps d’une journée, j’ai l’impression d’être champion national », sourit le coureur de 21 ans.