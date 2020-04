Sans présager de l’évolution de l’épidémie de coronavirus, on sait déjà qu’il n’y aura aucune course avant le 1er juillet et aucune du WorldTour avant le 1er août. C’est d’ailleurs à cette date que devrait se tenir, si toutes les conditions le permettent, la première grande épreuve de la fin de saison, les Strade Bianche. Avant cela, le Grand Prix Pino Cerami (le 16 juillet) et le Tour de Wallonie (du 18 au 22) pourraient relancer la saison et même bénéficier de la situation après plus de quatre mois d’interruption.

