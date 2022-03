"Sans cette chute d’Ackermann…" Au moment de remercier chacun de ses équipiers venus tour à tour lui demander comment s’était déroulé son dernier kilomètre, Arnaud De Lie ne peut s’empêcher de leur souffler la même phrase. Huitième de sa toute première course WorldTour au bout d’un sprint disputé par la crème mondiale de l’exercice (à l’exception de Jakobsen, Ewan et van Aert), le taureau de Lescheret était pourtant habité d’une profonde frustration. "C’est la troisième course de rang sur laquelle j’ai le sentiment d’avoir les jambes pour disputer la victoire et où il m’arrive une bricole dans la finale. Je ne m’explique toujours pas comment Ackermann a pu chuter à cet endroit, juste devant moi, à l’approche de la flamme rouge… Le temps de me relancer, j’avais perdu 20 à 30 positions. Je n’ai tout de même pas lâché l’affaire et j’ai déclenché mon sprint de très loin, aux 350 mètres, pour remonter beaucoup d’autres coureurs et terminer à la 8e place. Mais j’avais l’impression de pouvoir faire vraiment mieux sans ce coup du sort."

Pas au départ du Ronde

Le signe d’une excellente condition que le coureur de chez Lotto-Soudal mettra à l’épreuve de Gand-Wevelgem dimanche. "J’ai accompli ce mercredi ma plus longue journée de vélo depuis que je fais du cyclisme (207,9 km) mais ce sera encore autre chose ce week-end avec 250 bornes au programme ! J’ai pu prendre certains repères sur le Mont Kemmel que nous avons escaladé à deux reprises lors de Bredene-Coxyde la semaine dernière. Je sais que je vais y souffrir mais c’est pour cela que je fais du vélo (rires) ! Il s’agira également d’une seconde course WorldTour après celle de ce mercredi, très particulière avec cette absence de vent. Même si cela a roulé fort dans la finale, je pense avoir 200 watts de moyenne sur la journée soit autant que lors d’une sortie d’entraînement (rires). On ne peut donc pas parler de test à ce niveau."

Initialement prévu au départ du Tour des Flandres, Arnaud De Lie ne disputera en revanche pas le Ronde la semaine prochaine. "En comptant le départ fictif, le compteur va monter à 280 bornes et on considère avec l’équipe qu’il ne faut pas brûler les étapes. Je m’alignerai ainsi sur la Volta Limburg (2 avril) le même week-end."