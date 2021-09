À un peu plus d’une semaine de sa première participation à un championnat du monde, Arnaud De Lie a continué de faire le plein de confiance. Après avoir gagné en force le Circuit Het Nieuwsblad des moins de 23 ans, le futur pro de Lotto-Soudal s’est imposé en Tchéquie. Sur une étape du Tour de Bohème du Sud, une course UCI de catégorie 2. "On m’avait désigné comme le sprinter de l’équipe", raconte celui qui va remporter pour la cinquième fois d’affilée notre classement de régularité. "Il fallait pouvoir prendre les virages rapidement dans l’amorce de ce sprint sinueux, ce que j’aime faire ! Et j’ai su me montrer le plus rapide. Cela m’a directement mis en confiance sur cette épreuve."