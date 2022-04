Et de trois pour Arnaud De Lie ! Après le Trofeo Palma et le GP Monseré, Arnaud De Lie a remporté samedi la Volta Limburg Classic, une épreuve de 195 kilomètres aux Pays-Bas. Le jeune coureur (20 ans) de chez Lotto-Soudal a réagi à un attaque de Tom Dumoulin à 19 kilomètres pour intégrer le groupe de six coureurs qui s’est disputé la victoire à Eijsden. Le Taureau de Lescheret a fait parler sa pointe de vitesse pour s’imposer au sprint devant Stefano Oldani et Loïc Vliegen.

Le staff de la formation belge a donc été bien inspiré de l’aligner sur l’épreuve néerlandaise plutôt qu’au Tour des Flandres où il était initialement prévu.