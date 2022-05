Comme John Lelangue nous l’expliquait dans notre édition de vendredi, une prolongation du contrat d’Arnaud De Lie (actuellement lié à la formation Lotto-Soudal jusqu’au terme de la saison 2023) avec revalorisation salariale est actuellement à l’étude.



"Oui c’est vrai que nous en discutons, confirme le coureur de Lescheret. Rien n’est acté et ma décision n’est pas encore définitivement prise mais les choses empruntent clairement une bonne direction. Le plus important pour mon avenir tient dans le contexte au sein duquel je suis amené à évoluer. Or, je me sens extrêmement bien chez Lotto-Soudal actuellement. L’équipe a un plan clair pour mon développement et elle y reste fidèle sans vouloir griller les étapes. Je reçois très régulièrement ma chance et je jouis d’une grande confiance qui a joué un rôle clé dans mes premiers mois au sein du peloton pro. Si nous venions à trouver un accord, je préférerais ne pas m’engager pour une trop longue échéance car je considère qu’il n’est jamais bon de se reposer sur confort excessif. Cette manière de voir les choses fait partie de ma mentalité."