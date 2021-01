Coureur le plus prolifique d’une saison 2020 hors norme, Arnaud Démare veut poursuivre sur sa lancée cette année.

Si un dictionnaire de la terminologie sportive devait être édité dans les prochaines semaines, il y a fort à parier que la bobine d’Arnaud Démare se retrouverait alors accolée à l’un des préceptes les plus courus des coachs de tout poil : spirale positive. En 2020, dans une saison tronquée par la pandémie de coronavirus qui l’avait d’ailleurs contraint à une quarantaine de dix jours dans une chambre d’hôtel d’Abu Dhabi (en marge de l’UAE Tour), le champion de France a levé les bras à quatorze reprises en quarante-neuf jours de course. Soit un exceptionnel ratio d’une victoire toutes les 3,5 courses et autant que lors de ses saisons 2019 (5) et 2018 (9) réunies !