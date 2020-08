Le Slovaque Peter Sagan (BORA-hansgrohe) et le Néerlandais Danny Van Poppel (Circus - Wanty gObert) complètent le top 5 de la plus ancienne course encore organisée, disputée pour la première fois en 1876.

Plusieurs coureus ont chuté dans le final. Parmi eux, le Belge Yves Lampaert (Deceunnck-QuickStep), touché à la clavicule.

Arnaud Démare, qui a enlevé son 62e bouquet, succède au Canadien Michael Woods au palmarès de l'épreuve.

Organisée exceptionnellement en été en raison de la pandémie de coronvirus qui a mené à un remaniement du calendrier cycliste, Milan-Turin servait de répétition générale avant Milan-Sanremo, le premier "Monument" de la saison qui aura lieu samedi.