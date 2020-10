Pour la quatrième étape sicilienne de ce Tour d'Italie, les coureurs devaient partir de Catane pour rejoindre Villafranca Tirrena pour un total de 140 kilomètres. Cette quatrième étape du Giro constituait la première occasion pour les sprinteurs.

Sur la dernière ligne droite, tracée le long de la mer, c'est le Français Arnaud Démare qui s'est imposé de justesse devant Peter Sagan et Davide Ballerini.

© PRINTSCREEN



Pas de changement au classement général puisque le Portugais João Almeida conserve le maillot rose. Il a même légèrement augmenté son avance en grappillant deux secondes supplémentaires sur ses concurrents lors du sprint intermédiaire.

Mercredi, le Giro quitte la Sicile pour une 5e étape de 225 kilomètres, la 3e plus longue de cette 103e édition du Tour d'Italie, entre Mileto et Camigliatello Silano sur 225km avec deux difficultés de 3e catégorie et un col de première catégorie à 15 kilomètres de l'arrivée.