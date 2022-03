Deuxième derrière Michael Matthews au terme d'un sprint en bosse, Sonny Colbrelli a subi un malaise cardiaque quelques mètres après la ligne d'arrivée, ce lundi, au Tour de Catalogne.Assez rapidement, son équipe et l'organisation confirmaient qu'il avait été emmené conscient à l'hôpital. Dans la soirée, son état était jugé "stable". Ce mardi matin, sa formation Bahrein-Victorious a donné des informations fraîches: le coureur est pris en charge à l'hôpital universitaire de Gérone où il a pu recevoir la visite d'amis et de sa famille. Les premiers tests cardiaques effectués la nuit dernière étaient rassurants. Il en subira d'autres ce mardi pour découvrir la cause de cet arrêt cardiaque.Il a également été confirmé que les secouristes ont dû faire usage d'un défibrillateur pour relancer le coeur du coureur.