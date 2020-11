La formation cycliste Astana-Premier Tech a confirmé l'arrivée de six coureurs vendredi. Il s'agit des Italiens Samuele Battistella (22 ans), Andrea Piccolo (19) et Matteo Sobrero (23), du Sud-Africain Stefan de Bod (24), du champion d'Espagne espoirs Javier Romo (21) et du Canadien Benjamin Perry (26).

Battistella, De Bod et Piccolo ont signé pour deux saisons, Romo pour trois et le duo Perry et Sobrero pour une.

Battistella, champion du monde U23 l'année dernière, vient du NTT Pro Cycling tout comme Sobrero et De Bod. Perry quitte Israel Star-Up Nation.