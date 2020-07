La nouvelle version du Tour d’Italie prend forme. Les organisateurs ont dévoilé que la course, initialement prévue du 9 au 31 mai avec un Grand Départ à Budapest et trois étapes en Hongrie, débuterait cet automne par quatre jours passés en Sicile, sur les terres de Vincenzo Nibali. Le double vainqueur (2013 et 2016) tentera la passe de trois face au gagnant sortant, Richard Carapaz, à Simon Yates mais aussi, bien sûr, Remco Evenepoel ou Laurens De Plus, autre Belge candidat avoué au top 10 final.

Nibali n’a jamais caché que "le Giro était l’objectif majeur de (sa) saison". Même s’il y a longtemps qu’il ne vit plus en Sicile, le Requin de Messine ne sera pas surpris par le parcours.

(...)