En puncheur, au sprint, en attaquant ou en finisseur, l’histoire montre qu’on peut gagner Milan-Sanremo de nombreuses manières.

Milan-Sanremo collectionne tous les paradoxes. C’est la classique la plus longue (299 km cette année, auxquels il convient d’en ajouter huit de défilé à Milan), mais assurément une des moins dures athlétiquement. C’est la grande course d’un jour qui est restée la plus fidèle à son parcours depuis plus d’un siècle, même si, cette année, le Turchino sera délaissé, que le Poggio ne fut inclus sur le tracé qu’en 1960 et que la Cipressa n’y est arrivée que 22 ans plus tard.

(...)