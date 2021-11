Depuis sa chute au Dauphiné 2019, Chris Froome a peiné à recouvrer son niveau. Après avoir quitté Ineos fin 2020, pour rejoindre Israel Start-Up Nation, le Britannique n’a guère été transcendant lors de la saison écoulée. Au Tour de France, qu’il a gagné quatre fois, Froome était tombé le premier jour en Bretagne et il avait terminé 133e à 4h12 de Tadej Pogacar. Un gouffre pour un coureur qui continue à affirmer qu’il veut ajouter un cinquième succès à son palmarès.

"Je continuerai à y croire, tant que ce sera possible", affirmait-il au début de l’automne. Le Kenyan Blanc sait aussi pourquoi il a tant souffert en juillet. Le propriétaire de sa formation, le milliardaire Sylvan Adams, l’a révélé.

"Chris a souffert de la bilharziose, il était bloqué, il s’est soigné et a bien fini la saison", a déclaré Adams à Velonews.

Après avoir subi une cure d’antibiotiques, les résultats des analyses montrent qu’il n’est plus infecté. Il y a une bonne dizaine d’années, Froome a déjà souffert de bilharziose, une maladie parasitaire qui touche plus de 200 millions de personnes et cause jusqu’à 200.000 décès par an. Les médecins pensaient le parasite sous contrôle. Froome et ses équipiers étaient réunis, au début du mois en Israël pour un stage de cohésion, des sorties sur route ou en vtt, des obligations publicitaires et une découverte des principaux sites du pays. C’est en décembre, lors du premier stage d’entraînement que sera décidé son programme pour la saison 2022.