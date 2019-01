Les grands rendez-vous sont encore assez éloignés. Il faudra patienter encore quelques mois avant les classiques du printemps, avant le Tour de France et son Grand Départ qui s’annonce grandiose à Bruxelles ou avant le championnat du monde. Mais la saison a déjà repris. Avec des critériums en guise d’amuse-bouche, en Australie, où les victoires sont revenues à l’Autrichien Marco Haller (une étape et le classement final de ces Bay Crits) et à Caleb Ewan, le nouveau sprinter de Lotto-Soudal, qui a fait mouche deux fois, ce qui est idéal pour la confiance.

Il y aura une première course sur route officielle ce dimanche. Toujours en Australie. Avec le championnat du pays des kangourous. Tandis que le championnat du chrono des Aussies aura lieu mardi. Caleb Ewan vise ouvertement le titre, dimanche.

"Je me suis mis en confiance et j’espère effectivement gagner, tout en sachant que je serai esseulé, je n’aurai qu’un seul coéquipier, Adam Hansen, et ce ne sera pas évident face à des équipes très bien représentées", explique-t-il.

La Nouvelle-Zélande vit également sa semaine de championnats. Ce vendredi, Patrick Bevin a offert un premier succès à l’équipe CCC, celle de Greg Van Avermaet, puisqu’il s’est imposé sur l’épreuve du chrono, tandis que l’épreuve sur route a lieu dimanche.

Ensuite, les choses sérieuses s’intensifieront avec la première manche du WorldTour, le Tour Down Under (du 15 au 20 janvier), la Tropicale Amissa Bongo, au Gabon, du 21 au 27 janvier, la Cadel Evans Great Ocean Road Race (une manche du WorldTour) le 27 janvier, le Tour de San Juan, en Argentine (du 27 janvier au 3 février), l’Herald Sun Tour en Australie (du 30 janvier au 3 février) et la première épreuve du Challenge de Majorque, le 31 janvier.