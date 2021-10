Six médailles : une d’or, quatre en argent et une de bronze. L’équipe belge engagée la semaine dernière à Roubaix aux championnats du monde a réussi des prouesses, signant son meilleur bilan depuis vingt ans. Deux mois après des Jeux olympiques marqués par une quatrième place, nos représentants ont brillé dans le Nord et confirmé que le talent est présent. "Nous avons tiré plus que le maximum des cyclistes", explique Peter Pieters, le coach néerlandais, qui n’est, pourtant, pas conservé après dix ans de bons et loyaux services (voir ci-dessous). "C’est un exploit vu le manque de moyens." Cela l’a d’ailleurs frustré pendant tout son mandat.