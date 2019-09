Ses anciens entraîneurs de foot nous l'avaient confié dans ce grand format (cliquez ici) : Remco Evenepoel est un vrai capitaine, un meneur d'hommes. Il l'a prouvé ce dimanche, à Harrogate, lors des mondiaux de cyclisme sur route. Alors que le peloton entrait sur le circuit final, Philippe Gilbert chutait et se faisait très mal au genou. Evenepoel, avec qui il partage sa chambre sur ces Mondiaux, s'est immédiatement arrêté à ses côtés. Le langage corporel de Gilbert était clair: "Continue sans moi, j'ai trop mal".C'était sans compter sur l'obstination de Remco, qui tapait frénétiquement le dos de son leader pour l'encourager. Après une minute, les deux hommes repartaient finalement. Remco allait ramener Gilbert à quelques longueurs du peloton, avant d'exploser. Dans le même temps, Van Avermaet faisait accélérer Delclercq en tête de peloton et l'absence d'oreillettes coûtait cher à Gilbert, qui ne parvenait pas à boucher les derniers mètres et devait abandonner à 97 kilomètres du but, en larmes. Sa déception prouve qu'il se sentait capable de réussir quelque chose de grand, ce dimanche.Qu'à cela ne tienne, voilà une image qui restera gravée dans la jeune carrière du garçon de Schepdaal.