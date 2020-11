Le Tour de France a tenu les spectateurs en haleine (sous leur masque !) jusqu’à la veille de son terme. Un retournement de leadership entre Primoz Roglic et Tadej Pogacar possible grâce à des écarts serrés jusqu’au dernier week-end. Les écarts étaient encore plus minces sur le Tour d’Italie puisque Tao Geoghegan Hart et Jai Hindley étaient dans le même temps avant le contre-la-montre final. Et cette tendance semble se poursuivre sur le troisième et dernier Grand Tour de la saison, celui d’Espagne. Avec quatre coureurs encore en 35 secondes en tête du classement général avant d’aborder l’ultime semaine de course : Richard Carapaz, Primoz Roglic à 10 secondes, la révélation Hugh Carthy à 32 secondes et Daniel Martin à 35 secondes.