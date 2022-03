C’est une image qui avait frappé les esprits l’an dernier. Dans la montée du Tiegemberg, dernière difficulté du G.P. de l’E3, Wout Van Aert, qui semblait jusqu’alors dominer la classique flandrienne, s’était subitement trouvé incapable de suivre le train des principaux favoris dont on imaginait, un peu auparavant, qu’il n’allait faire qu’une bouchée à Harelbeke.

Deux jours plus tard, Van Aert s’imposa à Gand-Wevelgem, effaçant sa défaite dans le mini-Tour des Flandres. Un an plus tard, le Campinois est à nouveau, plus que jamais, le favori de l’édition 2022 de l’E3 Saxo Bank Classic même s’il n’a pu concrétiser victorieusement cette même position à Milan-Sanremo.

Pour Van Aert, les importantissimes rendez-vous du mois d’avril approchent à grands pas.