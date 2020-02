Ce samedi, Van Avermaet, Van Aert, Teuns, Naesen, Asgreen, Stybar, Jungels, Lampaert, Gilbert, Terpstra et tous les autres vont s'en donner à coeur joie !

Au départ de la course, nos envoyés spéciaux ont interrogé différents protagonistes:

La coutume le veut: le Nieuwsblad lance la saison des courses belges. De quoi faire monter l'ambiance sur les routes flamandes et dans le peloton. Le Kuipke de Gand était d'ailleurs rempli, ce samedi matin, pour la présentation des équipes.Il est toujours difficile de dégager les grands favoris de la première classique de l'année, plus encore quand Mathieu Van der Poel en est absent. Mais Greg Van Avermaet et Dylan Teuns sont les deux noms qui reviennent le plus souvent pour succéder à Zdenek Stybar. Le collectif Deceuninck-Quick Step sera toutefois difficile à battre, tandis que la plus grande inconnue concerne l'état de forme de Wout Van Aert, qui retrouve la compétition sur route plus de sept mois après sa grave chute au Tour de France.