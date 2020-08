Il a beau afficher le plus grand sourire possible et serrer le poing à plusieurs reprises sur son lit d'hôpital dans une vidéo destinée aux fans , il fait peu de doutes que Remco Evenepoel vit des heures difficiles. Fauché dans son élan par sa chute au Tour de Lombardie, le génie de Schepdael doit probablement alterner les moments difficiles psychologiquement et ceux où il essaye effectivement de se remotiver pour revenir plus fort, soulageant sa conscience en pensant que son accident aurait pu avoir de conséquences plus graves.Désormais tourné vers 2021, Remco doit songer au programme qu'il concoctera avec son équipe dès qu'il aura soigné cette hanche douloureuse. Un programme devrait probablement ressembler à celui qu'il avait initialement prévu cette année, avec trois grands objectifs: Liège-Bastogne-Liège et le Giro, au printemps, avant de se tourner vers les Jeux Olympiques, en été.(...)