Axel Merckx : "Joao Almeida est mentalement très solide" Cyclisme Bertrand Boulenger © D.R.

Joao Almeida va vivre, ce jeudi lors de la douzième étape du Giro tracée autour de Cesenatico, sa neuvième journée en rose. Plus les jours passent et plus le Portugais de 22 ans prouve qu’il est une des révélations de cette saison 2020. Mais avant son explosion au plus haut niveau, au sein de Deceuninck Quick-Step, Joao Almeida a fait ses armes chez Hagens Berman Axeon, l’équipe d’Axel Merckx. "Nous avions déjà un coureur portugais dans l’équipe, Ruben Guerreiro en l’occurrence (NdlR : vainqueur de la neuvième étape à Roccaraso et porteur du maillot du classement de la montagne), qui nous l’a conseillé. Il voulait vivre une nouvelle expérience après sa première saison chez Unieuro Trevigiani - Hemus 1896", indique Axel Merckx.