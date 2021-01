L’affiche du Tro Bro Leon éveille chaque année la curiosité des amateurs de cyclisme grâce à sa beauté et son originalité. Pour l’édition 2021 de l’épreuve bretonne, l’organisateur a décidé de mettre en avant un coureur belge en la personne de Frederik Backaert. "Chaque année, je mets le vainqueur de l’année précédente sur l’affiche, détaille Jean-Paul Mellouet, le créateur du Tro Bro Leon. Comme il n’y a pas eu de lauréat en 2020, je pouvais dessiner Frederik Backaert sur l’affiche de l’édition 2021. J’ai décidé cela il y a quelques mois en demandant son autorisation au préalable. C’est un excellent coureur qui court pour une équipe bretonne."

Le principal intéressé a particulièrement apprécié de se retrouver dessiné sur l’affiche de la mythique course finistérienne. "C’est un vrai honneur pour moi car je ne suis pas Breton !, savoure Frederik Backaert. Tous les coureurs de cette région rêvent d’être sur l’affiche. Cela restera puisqu’elle sera encore visible dans dix ans. Tous mes amis en Belgique sont surpris et heureux et ils trouvent que c’est très original."

(...)