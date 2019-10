Ce jeudi se disputait le Münsterland Giro en Allemagne. Dans des conditions climatiques difficiles, la course s'est finalement conclue par un sprint. Et c'est le Colombien Alvaro Hodeg qui s'est montré le plus rapide devant Pascal Ackermann et notre compatriote Tim Merlier.

Mais une fois la ligne franchie, deux coureurs en sont venus aux mains. Alors qu'il s'apprêtait à répondre aux questions d'un journaliste, le sprinteur allemand Max Walscheid (qui a terminé 5e de l'épreuve) reçoit un coup sur le casque de la part du Français Florian Sénéchal, coéquipier de Hodeg chez Deceuninck-Quick Step. Un coup auquel l'Allemand a répondu, ce qui a envenimé les choses.

Le Français reprocherait à Walscheid d'avoir provoquer une chute à 200m de la ligne d'arrivée.