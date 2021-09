On prend les mêmes et on recommence, à un détail près, en inversant les rôles de vainqueur et de dauphin.

Au lendemain de la démonstration de Sonny Colbrelli à Houffalize, c’est son coéquipier Matej Mohoric qui a brillé dans l’étape du Mur de Grammont. Le Slovène, deuxième samedi, a devancé… Colbrelli. Le champion d’Italie a ainsi assuré sa victoire finale au Tour du Benelux. Il s’agit de son premier succès World Tour dans une épreuve par étapes.

"Ce dimanche, j’étais le plus fort, mais cette semaine, Colbrelli était le meilleur, commente Mohoric. Nous savions que nous étions forts ensemble, alors nous voulions jouer nos cartes un peu différemment."

Si au matin de la dernière étape, à Namur, la mission était claire dans le camp Bahrain-Victorius - "conserver la première place du général" -, la tactique a quelque peu changé par rapport aux circonstances de course. Voyant une fenêtre s’ouvrir, Mohoric a choisi de prendre les roues des coureurs qui souhaitaient durcir la course à cet instant.