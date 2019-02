Jan Bakelants malade

Jan Bakelants devait reprendre ce jeudi au Tour de Provence. Mais le Belge n’y sera pas. Il a été malade ces derniers jours et a préféré faire l’impasse. Il ne va donc pas effectuer sa première course pour le compte de sa nouvelle équipe, Sunweb. Il pourrait entamer sa saison au … Circuit Het Nieuwsblad, qu’il n’a pas encore disputé au cours de sa carrière.

La reprise pour Philippe Gilbert

Philippe Gilbert va retrouver le peloton, ce jeudi. Le Liégeois va reprendre la compétition sur le Tour de Provence.

Van Avermaet confirmé au Tour d’Oman

Après sa reprise victorieuse sur le Tour de Valence, Greg Van Avermaet enchaînera bien avec le Tour d’Oman. Où il avait remporté une étape l’an passé.

Uran heureux de s’imposer

Rigoberto Uran était radieux après la victoire de sa formation EF Education First Pro Cycling au contre-la-montre par équipe d’ouverture du Tour de son pays. "C’est super de s’imposer à domicile, devant un public présent en masse et enthousiaste" , a déclaré le Colombien. L’an passé, il avait pris la troisième place du classement final de cette épreuve UCI 2.1.

Mancebo est toujours là

Ancien leader du cyclisme espagnol, avant de tomber pour dopage (avec son implication supposée dans l’Affaire Puerto), Francisco Mancebo court toujours. L’ancien spécialiste des Grands Tours (4e et 6e de celui de France, 3e et 4e de celui d’Espagne) évolue cette année dans la formation japonaise Matrix Powertag. Et il continue de gagner. Il vient de remporter une étape et le classement final du Tour des Philippines, une épreuve UCI de classe 2.

Déjà une victoire pour Lotte Kopecky

La Belge Lotte Kopecky a réussi son début de saison. La cycliste de Lotto Soudal Ladies s’est imposée sur le Tour de Valence féminin, une épreuve UCI de classe 2 où sa coéquipière hennuyère Alana Castrique a terminé 32e.