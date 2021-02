Deceuninck-Quick Step a eu tout bon ce jeudi. Et Davide Ballerini est parfaitement venu parachever un travail collectif impressionnant de l’équipe belge.

Les hommes de Patrick Lefevere ont essayé de dynamiter la course loin de l’arrivée par le biais de leur leader Julian Alaphilippe. Le champion du monde, parti en compagnie de Gianni Moscon (Ineos) et Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) a longtemps tenu le peloton en respect. Et lorsque cette échappée royale a été reprise, le puncheur français a participé au travail préparatoire au sprint qui a permis à Davide Ballerini d’émerger. "La stratégie était d’essayer quelque chose juste après 110 km, donc nous avons tenté avec Julian, et il était vraiment très fort. Il n’a été repris que dans le final mais il a également donné un coup de main à l’équipe, donc je pense qu’il a de très bonnes jambes pour le général" , s’est réjoui le sprinteur italien après l’arrivée.