Le mercredi 10 juin, la 90e édition du Tour de Belgique cycliste, le Baloise Belgium Tour (2.Pro), s'élancera de Beveren. La veille, la présentation des équipes aura lieu sur la Grand Place de la ville du Pays de Waes.

La course par étapes se terminera le dimanche 14 juin. En 2017, le Baloise Belgium Tour était déjà passé par Beveren pour un contre-la-montre individuel de 13,4 kilomètres qui avait été remporté par l'Autrichien Matthias Brändle.

"Beveren-Waas est en effet la ville-hôte du départ du Baloise Belgium Tour", a confirmé le directeur de la course, Rob Discart. "Nous travaillons encore le reste de l'épreuve de manière encore plus détaillée. Un fait est que nous ne commencerons pas par un prologue et que la première étape partira de Beveren-Waes, où la présentation des formations aura lieu la veille. Je ne peux pas encore donner la destination finale de cette première étape en ligne", a-t-il ajouté.

L'année dernière, Remco Evenepoel a remporté l'épreuve l'an dernier devant Victor Campenaerts et Tim Wellens.