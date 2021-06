Le coureur de la formation Bingoal-Pauwels Sauces Wallonie-Bruxelles a été impliqué mercredi dans une chute avec Pascal Ackermann, Ryan Mullen et Dietmar Ledegen. La chute s'est produite à 73 kilomètres de l'arrivée dans l'étape d'ouverture du Baloise Belgium Tour. Vanendert avait trop mal au genou droit que pour pouvoir continuer et a décidé d'abandonner.

"Heureusement, aucune fracture n'a été constatée. Jelle Vanendert a déjà eu beaucoup de blessures à cette articulation et son genou lui fait très mal. Il ne peut pas continuer et s'est donc retiré de la course", a annoncé Christophe Detilloux, son directeur sportif.

"Jeudi, il y a la contre-la-montre individuel et nous n'avons aucun spécialiste dans l'équipe pour ce type de course. J'attends bien quelque chose de Timothy Dupont dans l'étape de vendredi, qui est désigné comme promise aux sprinteurs. Il se montrera aussi dimanche. Arjen Livyns sera notre homme pour l'étape à Hamoir", a conclu Christophe Detilloux.