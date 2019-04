Le jeune talent de Deceuninck - Quick-Step Remco Evenepoel sera au départ du Baloise Belgium Tour (2.HC) le 12 juin, ont annoncé lundi les organisateurs.

"Le Baloise Belgium Tour, une course par étapes de cinq jours hors catégorie (2.HC) de l'UCI Europe Tour, offre à Remco Evenepoel une belle occasion de se produire devant son public", a écrit l'organisation.





"Avec un contre-la-montre individuel à Grimbergen et une solide étape ardennaise, à et autour de Seraing, le champion du monde juniors en titre du contre-la-montre et sur route aura l'occasion de poursuivre son apprentissage entamé lors de sa première année professionnelle."







Evenepoel, 19 ans, s'est déclaré "impatient" de disputer la course. "C'est une belle occasion de courir dans son propre pays, avec à n'en pas douter le soutien incroyable du public.Les fans belges sont toujours incroyablement enthousiastes et ce sont par ailleurs de grands connaisseurs en matière de cyclisme. J'ai bien évidemment souvent roulé en Belgique par le passé, mais retrouver ces routes lors ma première année pro est tout de même quelque chose de spécial.Je me réjouis en particulier du contre-la-montre à Grimbergen, à proximité de mon domicile. J'espère donc avoir le soutien de nombreux amis et membres de ma famille."





Le sprinteur néerlandais Fabio Jakobsen sera le deuxième fer de lance de l'équipe Deceuninck - Quick-Step. Iljo Keisse, Pieter Serry, le Danois Mikkel Honoré et les Italiens Eros Capecchi et Davide Martinelli complètent la sélection.