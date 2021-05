Les Italiens seront logiquement les plus nombreux au départ, samedi, de leur Giro. Avec 55 coureurs annoncés. Notre pays sera la deuxième nation la plus représentée sur la course au maillot rose, avec 17 éléments sur la liste des engagés, soit le nombre le plus élevé de ces dernières années. Ces Belges peuvent être répartis en trois catégories.