Bart Wellens, l’ancien double champion du monde de cyclo-cross (2003 et 2004) deviendra, dès le début août, directeur sportif de l’équipe Tormans Cyclo Cross Team, la section de Circus-Wanty Gobert spécialisée dans les épreuves hivernales.

Le Campinois, qui depuis plusieurs saisons est directeur sportif de formations de cyclo-cross (il s’occupait l’hiver dernier de Tim Merlier et Gianni Vermeersch chez Creafin-Fristads), travaillera avec l’ensemble de l’effectif de la structure de cyclo-cross emmené par Quinten Hermans et Corné Van Kessel.

"J’avais besoin de changer d’air", a expliqué Bart Wellens. "Je suis impatient d’entamer ce nouveau défi ! Ma nouvelle fonction combine à merveille mon expérience et des nouvelles tâches que je veux découvrir ! En cross, je pourrai travailler avec des coureurs que je connais et avec qui je m’entends très bien. J’ai déjà été équipier avec Quinten et Corné (NdlR : chez Fidea, à la fin de sa carrière, terminée en mars 2015) lorsque j’étais encore coureur. Avec nos espoirs et dames, nous formerons un beau groupe que je pourrai encadrer et conseiller. Je suis aussi impatient de m’intégrer dans l’organigramme Circus-Wanty Gobert-Tormans pour mieux appréhender les courses sur route !"

Il y a peu,c’est Geert Wellens, le frère cadet de Bart, qui avait rejoint le projet pour s’occuper spécialement des jeunes garçons et dames (Tormans-Acrog Balen BC). L’équipe de Jean-François Bourlart a engagé d’autres cyclo-crossmans ces derniers mois, comme les jeunes Thomas Mein et Emiel Verstrynge.