Dimanche, 17h55, à Roubaix. Le Vélodrome s’est vidé lorsque le dernier coureur arrive. Les derniers fans présents se lèvent et applaudissent. Une heure et deux minutes après son compatriote Dylan van Baarle, Bas Tietema (27 ans) franchit enfin la ligne, avec la voiture-balai derrière lui. Et il fond en larmes. L’image résume à elle seule la beauté et l’ingratitude du sport cycliste.



(...)