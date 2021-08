C’est grâce à un ultime coup de reins que Phil Bauhaus est parvenu à remporter sa sixième victoire de la saison au terme de la première étape du Tour de Pologne, à Chelm.

Dans la dernière ligne droite en légère montée, l’Allemand de l’équipe Bahrain Victorious a devancé sur le fil le Colombien Alvaro Hodeg. Il est aussi, bien sûr, le leader de la course à étapes du WorldTour.

“J’avais heureusement épargné des forces pour pouvoir placer mon jump dans les 150 derniers mètres et devancer Hodeg, c’est comme ça que j’ai pu m’imposer”, a déclaré le sprinter allemand déjà victorieux cette saison au Tour de Provence et à ceux de Hongrie (deux étapes) et de Slovénie (deux étapes).

Après une échappée matinale de trois coureurs, Sean Bennett, Eugeny Fedorov et Michal Paluta, repris à 50 kilomètres du but, c’est un autre trio, composé de Jos Van Emden, Tom Scully et Antoine Duchesne, qui lança la finale. Sous l’impulsion des équipiers des sprinters, ces trois audacieux furent toutefois rejoints par le peloton à une quinzaine de kilomètres du but.

"J'ai dû y aller à fond plus tôt que prévu"

“J’avais une totale confiance en notre équipe aujourd’hui”, a reconnu le vainqueur du jour. “Nous avons réalisé une excellente saison jusqu’à présent et nous nous sommes également bien préparés pour cette course. La course a été finalement bien contrôlée, notamment grâce au travail, en tête du peloton, de Kevin Inkelaar. À 50 kilomètres de l’arrivée, c’est devenu un peu nerveux, mais nous étions en bonne position et l’équipe a ensuite fait un excellent travail dans le dernier tour local.”

Bien lancé par Matej Mohoric et Heinrich Haussler, Phil Bauhaus a ponctué le travail de ses équipiers. “J’étais dans la roue de Gaviria, mais il a laissé un trou sur les coureurs de Deceuninck-Quick Step. C’est pourquoi, j’ai dû y aller à fond plus tôt que prévu.”

Si Edward Theuns s’est classé quatrième, quelques heures après avoir prolongé son contrat avec l’équipe Trek-Segafredo, on relèvera la septième place de Biniam Ghirmay Hailu, la récente recrue d’Intermarché-Wanty Gobert, qui effectue en Pologne ses débuts sous ses nouvelles couleurs.

Pour la formation Bora-Hasngrohe, cette première étape est à oublier au plus vite. Après avoir perdu Pascal Ackermann, malade, en début d’étape, la formation allemande a aussi encaissé l’abandon de Marcus Burghardt. l’ancien champion allemand s’est vraisemblablement fracturé le bras.

La deuxième étape et l'ensemble du Tour de Pologne sont à voir en direct sur Pickx+.