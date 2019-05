Déjà vainqueur du prologue et des deux premières étapes, le Néerlandais Mathieu van der Poel (Corendon-Circus) a décroché la 3e et dernière étape du Belgian Mountainbike Challenge (BeMC), disputée dimanche autour de La Roche-en-Ardenne sur la distance de 62 km (et 2.200 mètres de dénivelé).

Le champion du monde de cyclocross, qui enlève a fortiori le classement final, a devancé son compatriote Hans Becking et le Belge Wout Alleman à l'arrivée.

Van der Poel, 24 ans, qui se prépare pour la première manche de la Coupe du monde de mountainbike de la saison à Albstadt (17 et 19 mai), avait déjà remporté l'édition 2017 de ce Belgian Mountainbike Challenge. Star du cyclisme et à l'aise dans toutes les disciplines, 'MVDP' a déjà annoncé viser la médaille d'or en mountainbike aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020.

Sur la route, Mathieu van der Poel a enlevé cette saison le GP Denain, A Travers les Flandres, la Flèche Brabançonne et l'Amstel Gold Race, ainsi que des étapes du Circuit de la Sarthe et du Tour d'Antalya.