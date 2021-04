Belle révélation des classiques, Gianni Vermeersch ira au Giro: "Je veux progresser encore" Cyclisme Eric de Falleur © BELGA

Gianni Vermeersch est la grande et belle révélation des premières classiques du printemps.



En un mois, il s’est classé 14e des Strade Bianche, malgré une chute et une crevaison dans la finale, puis 24e à Milan-Sanremo où il a terminé dans le groupe arrivé sur les talons des meilleurs. Surtout, le coureur d’Alpecin-Fenix vient de conquérir autant de top-10 dans les trois classiques flandriennes du WorldTour, 9e du G.P. E3 à Harelbeke, 10e de Gand-Wevelgem et 7e du Tour des Flandres, dimanche. Des courses où il s’est révélé souvent être le dernier équipier de Mathieu Van der Poel, l’élément qui a régulièrement fait défaut à Wout Van Aert.



