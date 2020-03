Il faudrait un miracle (ou une forte dose d’inconscience) pour que la grande classique flamande ait lieu le dimanche 5 avril.

À ceux qui espéraient encore que la saison cycliste reprendrait le 4 avril, après la période de quarantaine décidée jeudi soir, le ministre des Sports flamand a donné un sérieux coup de grâce.

"Honnêtement, je ne pense pas que cela va être faisable , a dit Ben Weyts sur Radio 1. Courir le Tour des Flandres semble très peu probable. Qu’un peloton vienne du monde entier pour courir en Flandres, quelques jours après le 3 avril ne me semble pas possible. La chance est minime et nous devons aussi faire preuve de responsabilité."